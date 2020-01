OUELLETTE, Jean



À Montréal, le 24 décembre 2019, est décédé M. Jean Ouellette, à l'âge de 84 ans, époux de Mme Claire Gagnon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère André (Nicole), ses nièces Caroline (Julie) et Nadine, sa petite-nièce Liv, ses belles-soeurs Lise et Nicole (Hossein), ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera vendredi le 10 janvier de 14 h à 16 h et de 17 h à 19 h 30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe à 19 h 30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.societederecherchesurlecancer.ca