LABELLE, René



De St-Janvier, le 20 décembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. René Labelle, fils de feu Arthur Labelle et de feu Madeleine Alarie, et frère de feu Roger (feu Armande Alarie).Il laisse dans le deuil ses frères Rolland (feu Lise Paquette), Maurice (Clairette Perron), son beau-frère Bernard Éthier (feu Lise Labelle), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au :17745, RUE VICTORMIRABEL,QUÉBEC, J7J1L4vendredi, le 10 janvier 2020, de 14h à 16h30 et de 19h à 21h, samedi, le 11 janvier, le salon ouvrira à 9h00 et les funérailles seront célébrées à 10h30 en l'église de St-Janvier, suivies de l'inhumation au cimetière St-Jérôme.