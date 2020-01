BEAUMIER DUCHARME

Yolande



À Montréal, le 30 décembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Yolande Beaumier Ducharme, épouse de feu Gilles Ducharme.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine, Sylvie (Pierre Lauzon) et Benoit (Sylvie Gauvreau), ses petits-enfants ainsi que leurs conjoint(e)s, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille souhaite remercier le personnel du CHSLD Réal-Morel pour les bons soins apportés.La famille vous accueillera au :4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7le jeudi 9 janvier 2020 de 19h à 22h et vendredi le 10 janvier dès 10h. Le service religieux suivra vendredi à 12h en la chapelle du centre funéraire.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation pour le Parkinson ou à la Fondation en santé mentale de l'hôpital Douglas seraient appréciés.