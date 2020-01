POIRIER, Marcel



À Montréal, le mardi 31 décembre 2019 est décédé, à l'âge de 95 ans, Marcel Poirier, époux de feu Carmen Jetté Poirier.Il laisse dans le deuil ses enfants Yolande (André Lefebvre), Huguette (Alain Pesant), Jean-Pierre (Huguette Vanlandeghem), ses petits-enfants Marie-Ève, Maxime, Mathieu, Benoît, Alexandre, Guillaume et Isabelle, ses arrière-petits-enfants Louis, Ethan et Alexia, sa soeur Françoise ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le dimanche 19 janvier 2020 de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.