ROUSSEL (née LEBLANC)

Denise



À Beloeil, le 10 décembre, à l'âge de 85 ans est décédée Denise Leblanc, épouse de feu Jean-Claude Roussel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Hélène (Rodrigue Gagné), Paul (Diane Latour) et Jacques, ses petits-enfants Mélanie (Marc-André Campeau), Eric, Sébastien (Karen Dupont), Marie-Christine et Jean-François, ses arrière-petits-enfants Mia, Mathieu et Manuel, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 janvier 2020 dès 14h suivi d'une liturgie de la Parole à 15h à :505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QUÉBEC, J4J 2H5Tél. 450 463-1900Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.