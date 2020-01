BERTHELETTE (née Charron) Francine



À Montréal, le 21 décembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Francine Berthelette, épouse de M. Pierre Berthelette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie (André Jr), ses petits-fils Pier-Alexandre (Karine) et Francis (Jessika), ses arrière-petites-filles Kelly-Ann et Léticia, sa fidèle compagne Maggie, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 11 janvier 2020 de 13h à 17h et de 19h à 20h au complexe:Un hommage suivra au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du Pavillon Rosemont pour leur soutien et les bons soins prodigués.