NOËL, Serge-Pierre



À Montréal, le 20 décembre, à l'âge de 76 ans, est décédé Serge-Pierre Noël.Il laisse dans le deuil sa fille Marie-Pier (Julie), son frère Normand (Suzanne), ses neveux Gaétan (Marie-Claude) et Marc (Sylvie), ses nièces Caroline (Sébastien) et Nancy ainsi que plusieurs parents et de nombreux amis d'ici et d'ailleurs.La famille vous accueillera le samedi 11 janvier dès 9 h au :T : 514 721-4925 o F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Les funérailles auront lieu le samedi 11 janvier à 11 h en l'église Saint-Esprit de Rosemont, 2851, rue Masson/ 6e Av.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.