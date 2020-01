DAGENAIS, Gaëtan



Le 15 décembre, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Gaëtan Dagenais.Il laisse dans le deuil sa soeur Yolande, ses belles-soeurs Yolande, Lilianne et Diane, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele samedi 11 janvier 2020 de 14h à 16h, suivie d'une cérémonie religieuse au salon à 16h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient grandement appréciés.