STE-MARIE, Henriette

(née Gratton)



Le 17 décembre, à l'âge de 86 ans est décédée Henriette Gratton, épouse de feu Jean-Marie Ste-Marie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jacynthe, France (Daniel) et Pierre (France), ses petits-enfants Stéphanie, Jessica, Yoann et Mirko, ses arrière-petits-enfants William, Agathe et Rosie, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 11 janvier 2020 de 11h à 14h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Tél: (450) 463-1900Une cérémonie aura lieu le jour même dès 14h en la chapelle du salon.