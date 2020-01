SÉGUIN, Sylvain



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Sylvain Séguin, conjoint de madame Linda Pouliot, survenu à l'Hôpital général juif, le 23 décembre 2019, à l'âge de 49 ans. Il s'en va rejoindre son père Claude.Outre sa conjointe, Il laisse dans le deuil sa mère Monique, ses enfants Vickie (Jean-Michel), Steve et Bruno, ses petits-fils Anthony et Axel, sa soeur Chantal (Martin), son beau-frère Steve (Gaby), ses belles-soeurs Renée, Manon, Nathalie et Nancy (Yves), ses neveux Mathieu et Yanick, ses cousins et cousines, ses tantes et oncles ainsi que plusieurs parents, voisins, amis et collègues de travail.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 janvier 2020, de 15 h 30 à 19 h à la :S'ensuivront les funérailles qui seront célébrées à 19 h en la Salle Diamant de la Résidence funéraire de Laval.La famille tient à remercier l'équipe des soins et de la recherche pour le cancer de l'Hôpital général juif de Montréal.