SAMSON, née LAQUERRE

Jeanne D'Arc



À Mercier, le 21 décembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Jeanne D'Arc Laquerre, épouse de feu M. Claude Samson.Elle laisse dans le deuil ses fils Mario (Line Coallier), Yves (Line Boudreault), Christian (Nancie Ménard) et Carl (Nathalie Binette), dix petits-enfants, neuf arrière-petits-enfants, ainsi que son frère, sa soeur, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 janvier 2020 de 19h à 22h et samedi le 11 janvier de 9h à 11h30, à la :MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAIS, MERCIERwww.rfmtheriault.caUne litrugie de la Parole suivra au salon à 11h30. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.