LOGAN, Ginette (née Montpetit)



À Châteauguay, le 26 décembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Ginette Logan, épouse de M. André Logan.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Josée (Réal) et son fils Martin (Annie), ses petits- enfants William, Samuel, James et Lara, son frère Jacques et sa soeur Micheline ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 10 janvier 2020 de 17h à 21h au :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comLa famille recevra les condoléances le samedi 11 janvier 2020 à 13h suivi des funérailles à 14h en l'Église Saint-Louis-de-Gonzague.