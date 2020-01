PARADIS, Jeannette



Le 24 décembre, à l'âge de 91 ans, est décédée Jeannette Paradis, épouse de feu Roger Lefebvre.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lucette, Micheline, Carole et feu Alain, ses petits-enfants : Stéphane, Manon (Timothy), Patrick (Annick) et Christian (Sophie), ses arrière-petits-enfants : Kimberly, Kristina (Nathan), Roxanne et Léa, ses deux soeurs Monique (Pierre) et Madeleine, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 11 janvier 2020 de 10h à 16h à :6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QUÉBEC, J3Y 8Z4Tél. 450 463-1900Un hommage aura lieu dès 15h30 au salon.La famille tient à remercier tout spécialement Sylvie et Chantal du centre Chevaliers de Lévis et tout le personnel pour son dévouement.