GAUTHIER BOISSONNEAULT

Louise



À Salaberry-de-Valleyfield, le 8 décembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Louise Gauthier, épouse de feu M. Jean-Paul Boissonneault, résidant à Salaberry-de-Valleyfield, mais originaire de St-Sulpice.Elle laisse dans le deuil ses enfants René, Diane (Roger), Sylvie et Stéphane (Nancy), ses petits-enfants François, Jade, Laurie, Gabriel et Nadège, son arrière-petite-fille Charlotte, ses belles-soeurs Réjeanne et Gracia, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 janvier de 13h à 16h au :317, RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC (450) 373-3636 www.jalarin.comUne prière suivra à 16h au salon. Inhumation à une date ultérieure.La famille tient à remercier Barbara Adam et Monique Labelle pour leur grand dévouement envers elle.