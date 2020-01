RAYMOND, Madeleine

(née Larivière)



À Laval, le 27 décembre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée Madeleine L. Raymond, épouse de feu Jean-Marie Raymond.Elle laisse dans le deuil son fils Jean-Pierre Raymond (Marie-France Raymond), sa petite-fille Marie-Claude (Marc), ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le samedi 11 janvier à partir de 14h. Une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit à 16h30.