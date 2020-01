LAVALLÉE GOUIN, Gertrude



À Laval, le 14 décembre 2019, est décédée tout doucement à l'âge honorable de, Mme Gertrude Gouin, épouse de feu M. Florent Lavallée.Elle laisse dans le deuil ses enfants Raymonde (feu Jerry Hacquard), Gisèle, feu Yvon (Gisèle Leboeuf), Monique (feu Claude Gagnon), Serge, Maurice (Nicole Martineau), feu Denis, Claire (Carl Dickinson) Diane, Céline (feu Claude-Henri L'Heureux) et Odette (Normand Gouin), 16 petits-enfants, 29 arrière-petits-enfants, 3 arrière-arrière-petits-enfants et plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 11 janvier 2020 à compter de 14h30 à la:Une cérémonie à sa mémoire aura lieu à 18h30 en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.