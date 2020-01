MOTARD, Jean



À Joliette, le dimanche 29 décembre 2019 est décédé, à l'âge de 90 ans, Jean Motard, époux de Jeannine Belisle et père de feu André Motard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Anne Isabelle), Nicole (Stéphane) et Sylvie, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, les enfants de sa conjointe Jacqueline (Jacques), Jacques (Johanne), Micheline (Michel), Claude (Jean-Guy) et René (Nadine) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 12 janvier 2020 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.