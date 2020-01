LAURIER, Jacques



À Saint-Lambert, le 27 décembre 2019, à l'âge de 76 ans est décédé l'honorable juge Jacques Laurier, époux de feu Gaëtane Pharand.Il laisse dans le deuil ses enfants Caroline et Patrick, ses petits-enfants Julianne et Jonathan, son frère Robert (Louise), ses soeurs Marie-Andrée (Raynald) et Danielle (Normand), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à :7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2le vendredi 10 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le samedi 11 janvier 2020 à partir de 9h. Les funérailles suivront à 11h, à l'église La Résurection, 7685 boul. Milan, Brossard, Qc, J4Y 2M7.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.