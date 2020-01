HANEY (née LEDUC), Suzanne



À Mercier, le 1er janvier 2020, à l'âge de 65 ans, est décédée Mme Suzanne Leduc, épouse de M. André Haney.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Stéphanie (Éric) et Janie (Steve), sa mère Simone, ses petits-enfants Bianca, Cassandra, Tomas, Constance et Marianne, son frère Jacques (Lisette), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 11 janvier de 9h à 11h. Une cérémonie commémorative aura lieu à 11h en la chapelle du complexe.