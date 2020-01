SAVARD, Élisabeth



À Montréal, le lundi 23 décembre 2019 est décédée, à l'âge de 86 ans, Élisabeth Savard, épouse de feu Gaston Pleau.Elle laisse dans le deuil ses filles Francine (Sylvain), Carole (Alain), Johanne (Maurice), Sylvie (Michel) et Dominique (Luc), ses petits-enfants Francis, Éliane, Sophie, Marjorie, Judith, Justine et Jordan, ses arrière-petits-enfants Alexis, Léa-Rosa et Thomas, son frère Ronald, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 11 janvier 2020 de 11h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.