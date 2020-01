MARCOTTE, Jean-Louis



À Montréal, le 23 décembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Jean-Louis Marcotte, époux de feu Mme Lize Gauthier-Marcotte.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Louise) et Marie-Claude (John), son frère Jacques (Micheline), ses neveux et nièces ainsi que parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le dimanche 12 janvier 2020 de 10h à 12h, suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle à 12h, au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.comAu lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal ou à Diabète Québec seraient appréciés.