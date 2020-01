BOUCHER, Georges

Notaire



À Montréal, le 28 décembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Georges Boucher, époux de feu madame Mireille Goulet.Il laisse dans le deuil ses enfants François (Myriam Pesant), André (Josée Couillard) et Jacinthe (Jean-Michel Sylvestre), ses petits-enfants Catherine Boucher ainsi que Brandon et Kelly-Sue Sylvestre et, en plus, de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 10 janvier 2020 de 14 h 00 à 17 h 00 et de 19 h 00 à 22 h 00 ainsi que samedi le 11 janvier 2020 de 9 h 00 à 10 h 30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie/Athos situé au 6700, rue Beaubien Est à Montréal (H1M 3E3).Les funérailles auront lieu samedi le 11 janvier 2020 à 11 h 00 en l'Église Saint-Bonaventure située au 5205, rue Saint-Zotique Est à Montréal (H1T 1N6).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.