AUCOIN, Rita



Au CISSSME Honoré-Mercier le 17 décembre 2019, est décédée Madame Rita Aucoin, à l'âge de 95 ans. Elle était l'épouse en premières noces de feu Donat Chenette et en secondes noces de feu Rosaire Chagnon.La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Diane Chenette (Michel Gervais), Lucie Chenette (Alain Choquette) et Pierre Chagnon, ses petits-enfants: Thomas, Lisa-Marie, Louis-Alexis, Astrid et Théo, ses arrière-petits-enfants: Gaël, Flavie et Arnaud. Lui survivent également ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de Madame Rita Aucoin recevra les condoléances, le dimanche 12 janvier 2020 à 13h, au:1325, RUE GIROUARD ESTSAINT-HYACINTHEwww.ubaldlalime.comUne liturgie de la Parole sera célébrée le même jour à 15h en la chapelle du