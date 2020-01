MORETTI, Marcel



À Montréal, le mercredi 25 décembre 2019 est décédé, à l'âge de 85 ans, Marcel Moretti Jr, époux de feu Jeannine Lavallée.Il laisse dans le deuil ses enfants Éric et Sandra, ses petits-enfants Claudia, Valérie, Alexandre et William, ses frères Yvon, Michel, François et Bernard, ses belles-soeurs Claudette et Lise, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il n'y aura pas de visites, l'inhumation aura lieu au printemps au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise.