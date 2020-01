DESILETS, Antoine



Le 19 décembre 2019, notre père Antoine Desilets, entouré de son épouse et de tous les siens, est décédé de façon calme et sereine.Il laisse dans le deuil son épouse adorée, Jeanine Alain-Desilets, ses enfants Alain (Louise), Denis (Linda), Guy (Danièle), Luc (Guylène), feu Marc et Diane (André), ainsi que 13 petits-enfants : Geneviève, Sylvain, Yan, Simon, Shanou, Ariane, Félix, Antoine, Sarah, Valérie, Stéphanie, Isabelle, et Philippe, et leurs conjoints respectifs ainsi que et 6 arrière-petits-enfants.Photographe de réputation internationale, il aura marqué plus d'une génération de photographes amateurs.Pionnier dans le domaine de la photo, récipiendaire de nombreux prix et pédagogue hors-pair (publication de nombreux livres), il laisse une oeuvre photographique colossale empreinte d'humanisme, d'humour et d'une grand sensibilité.Artiste passionné, il a posé un regard pénétrant et unique sur nos vies au quotidien et sur tout un pan de l'histoire de ce Québec qui lui tenait tant à coeur.Nous te remercions d'avoir conforté nos vies de façon aussi intense, formidable et inoubliable!Le samedi 11 janvier 20120, la famille vous accueillera au:entre 12heures et 18 heures.Des dons à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal seraient appréciés.