THÉORÊT, René



À Châteauguay, le 28 décembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé M. René Théoret, époux de Mme Gisèle Sambault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Marie-Josée (Marco), Christine (Pascal), Lyne et Emmanuelle (Marc-André), ses petits-enfants Maël, Mia, Alexia, Mégan et Emma, ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 10 janvier 2020 de 17h à 21h et le samedi 11 janvier 2020 de 9h30 à 13h. Les funérailles suivront en l'Église St-Joachim (1 boul. D'Youville, Châteauguay) le samedi 11 janvier 2020 à 13h.En guise de témoignage, un don à la fondation Nez pour vivre ou Gouverneur de l'espoir serait apprécié. La famille tient a remercié l'ensemble du personnel de l'hôpital Anna Laberge pour leurs bons soins prodigués.