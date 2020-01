DESROCHERS, née BLAIS

Claudette



Au Centre Elizabeth-Lafrance de Sorel-Tracy, le 11 décembre 2019, est décédée à l'âge de 82 ans, Mme Claudette Blais, épouse de M. Jean Desrochers M.V., demeurant à Sorel-Tracy.Mme Claudette Blais Desrochers laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Sophie (Danielle Turcotte), feu Daniel, ses petits-enfants Maribel, Claudel et David, son arrière-petite-fille Léonie, ses soeurs: Murielle (André Millette), Danielle (Maurice St-Jacques) et feu Diane (Réjean Plamondon), plusieurs autres parents et amis et plus particulièrement Mme Jeannine Larosée qui l'a accompagnée jusqu'à son départ.La famille accueillera parents et ami(e)s en l'église St-Pierre de Sorel, 170 rue George, Sorel-Tracy, samedi le 11 janvier 2020 à compter de 10h suivront les funérailles à 11h. L'inhumation au cimetière des Sts-Anges de Sorel-Tracy aura lieu à une date ultérieure.S. JACQUES & FILS INC.75, ÉLIZABETH, SOREL-TRACYTél. 450-743-5566La famille remercie le personnel du Centre Élizabeth-Lafrance et ceux de la Résidence Victor pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons pour la Société Alzheimer Rive-Sud pour la région de Sorel-Tracy seraient appréciés.