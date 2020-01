Chemin Roxham : l’affront a assez duré!

Pourquoi seul le Québec devrait-il être l’entonnoir de tous les passages illégaux à la frontière?

On se souviendra de la déclaration irréfléchie de Justin Trudeau, ce « tweet » qui, en réaction aux politiques du président Trump concernant l’immigration et les sans-papiers, ce « généreux message d’ouverture des frontières canadiennes à tous nos frères humains frappés par le malheur ».

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Oh, ils ont été charmés par l’amabilité du PM du Canada, ils sont venus en masse vers la frontière, d’abord un peu partout, puis, systématiquement, vers un seul point soigneusement choisi : le chemin Roxham, au Québec.

Pas de problème là! On est accueillant! Et ne soyons pas dupes, nous n’en sommes qu’aux premiers balbutiements de déplacements massifs sur la planète induits par la crise climatique, les tensions régionales, la quête de l’essentiel vital; de l’eau et de l’air un tantinet assez pur pour exister.

Mais que le tout se fasse à partir d’un tweet du PM du pays qui bouleverse le processus d’immigration et accouche d’un système à deux vitesses où, d’un coup de baguette magique, pour celui ou celle qui réussit à se rendre physiquement au chemin Roxham, le franchissement illégal de la frontière permet droit d’entrée en attendant les longues procédures?

Non merci.

Depuis quelques jours, pendant la période des Fêtes, il y a eu recrudescence des passages illégaux au chemin Roxham, lieu de plus de 97% des passages illégaux à la frontière canadienne.

Vous avez bien lu : plus de 97% des entrées illégales à la frontière ont lieu à un seul point d’entrée situé au bout d’un petit chemin de campagne du Québec. On comprend dès lors que la frontière canadienne n’est « poreuse » qu’à un seul endroit.

En fait, n’ayons pas peur des mots, quand ailleurs au Canada, certains ont exigé que l’on fasse respecter la frontière – à Emerson au Manitoba par exemple, où il y avait aussi des passages illégaux jadis – c’est la base après tout, le gouvernement a obtempéré.

Sauf au chemin Roxham.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

Les partisans du « Open Borders », ceux pour qui les frontières ne devraient tout simplement pas exister, seront contents. Ce sont des extrémistes pourtant. Tous les pays établissent certaines règles à respecter afin de réguler le franchissement de leurs frontières; notamment pour ceux qui souhaitent demander le droit de s’y établir.

N’en déplaise à ces extrémistes, c’est la base.

Sauf au chemin Roxham où il est permis de passer « illégalement » et couper court au processus conventionnel de l’immigration.

Comme ceux qui, à l’épicerie, se permettraient de couper une longue file d’attente. Car il y a bien un processus en place pour ceux qui désirent demander le statut de réfugié ou faire une demande d’immigration. Des gens qui attendent, qui espèrent, qui patientent.

Il y a deux ans, à la même période du temps des Fêtes, La Presse titrait que le chemin Roxh am était le passage clandestin le plus fréquenté du pays :

« En 2017, plus de 90 % des 20 593 migrants entrés au Canada de façon irrégulière étaient passés par ce chemin Roxham ; cette année, ce taux dépasse jusqu'ici les 95 %. »

En 2019, nous en sommes à 97,5% et m’est avis que d’ici 2020, on approchera de la perfection...

D’ailleurs. À partir du moment où les installations et les infrastructures du chemin Roxham sont en train de devenir semi-permanentes, peut-on vraiment parler de « passage clandestin »?

Quand les citoyens du coin disent que la circulation vers ce passage est ininterrompue et que le président du syndicat des douaniers affirme que « la situation est là pour rester »?

Le Journal de Québec

En aout 2017, François Legault affirmait , sans ambages, que « la frontière du Québec était devenue une véritable passoire », et que « l'afflux hors contrôle de centaines de migrants illégaux [le passage à la frontière est illégal, les migrants, une fois le fait accompli, se trouvent en situation irrégulière] ébranle l’attitude de générosité et de solidarité des Québécois envers les réfugiés » étant donné que le franchissement est illégal et que les Québécois et Canadiens sont eux-mêmes forcés, le plus souvent, à attendre des heures pour franchir la frontière.

Maintenant PM, que François Legault se saisisse de ce dossier et qu’il en appelle pour que le gouvernement fédéral révoque au plus vite l’entente sur les « tiers pays sûrs » entre le Canada et les États-Unis.

Contexte : « Cette entente, signée en 2004, régit l’entrée des demandeurs d’asile au Canada en provenance du pays de l’Oncle Sam. Un immigrant qui arrive d’abord aux États-Unis doit faire sa demande d’asile dans ce pays. S’il se présente à un poste frontalier pour faire sa demande au Canada, il sera renvoyé au sud de la frontière.

Plusieurs personnes traversent donc la frontière en dehors des postes frontaliers pour faire leur demande au Canada. Même si, dans certains cas, ils ont vécu aux États-Unis pendant plusieurs années. »

En ce moment, il y a un « avantage géographique » à passer par le chemin Roxham, un avantage que l’on n’accepterait pas, manifestement, ailleurs au Canada.

Le Québec n’a pas à assumer l’entièreté des franchissements illégaux à la frontière canadienne. Si le fédéral est capable de faire respecter la frontière ailleurs au Canada, il est impératif qu’il le fasse aussi au Québec.

Il faut mettre fin au « passage clandestin » du chemin Roxham et rétablir la règle en ce qui a trait aux demandes de réfugiés. Cela commence par la révocation pressante de l’entente sur les pays tiers sûrs entre le Canada et les États-Unis.