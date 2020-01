Connor McDavid et les Oilers domptent les Bruins

Le capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, a inscrit son 23e but de la saison tôt en troisième période pour aider les siens à disposer des Bruins de Boston par la marque de 4 à 1, samedi, au TD Garden.

Gaetan Haas et Darnell Nurse ont aussi trompé la vigilance de l’ancien gardien du Canadien de Montréal Jaroslav Halak. Leon Draisaitl a ajouté un but dans un filet désert, en plus d’obtenir une mention d’aide. Le vétéran Mike Smith a été solide, stoppant 35 rondelles.

Edmonton avait entamé la journée avec le deuxième laissez-passer des séries dans l’Association de l’Ouest.

Chez les Bruins, toujours au sommet de la section Atlantique, David Pastrnak a prolongé à 10 sa séquence de matchs avec au moins un point grâce à son 31e but de la saison, un sommet dans la Ligue nationale cette saison. Halak a réussi 22 arrêts.

Grosse victoire des Sabres

À Buffalo, les Sabres ont inscrit trois buts d’affilée aux dépens de Sergei Bobrovsky durant les 26 premières minutes de jeu pour vaincre les Panthers de la Floride au compte de 3 à 2.

Henri Jokiharju a lancé les favoris de la foule en avant lors de l’engagement initial. Puis, Conor Sheary et Sam Reinhart ont creusé l’écart au retour du vestiaire, montrant ainsi le chemin du banc à Bobrovsky, qui a effectué seulement quatre arrêts. Marcus Johansson a ajouté deux aides contre une pour Rasmus Dahlin et Jack Eichel. Devant le filet, Linus Ullmark a repoussé 32 tirs pour mener les siens vers un deuxième gain consécutif.

Pour les perdants, Mike Matheson a touché la cible tard dans la rencontre. Evgenii Dadonov a réduit la priorité des Sabres à un but avec 70 secondes à écouler, mais ce fut insuffisant. Jonathan Huberdeau a été limité à un lancer. Chris Driedger a été parfait en 11 lancers.

Buffalo s’est approché à un point de ses rivaux du jour et de la quatrième place de l’Atlantique. La Floride a toutefois disputé deux matchs de moins.

La séquence des Blue Jackets prend fin

À Columbus, les Sharks de San Jose ont mis fin à une séquence de 12 matchs avec au moins un point des Blue Jackets, grâce une victoire de 3 à 2.

La formation de l’Ohio n’avait pas perdu en temps réglementaire depuis une défaite de 4 à 1 contre les Panthers, le 7 décembre.

Kevin Labanc a inscrit le but gagnant lorsqu’il ne restait que 3 min 01 s à jouer au troisième engagement. Barclay Goodrow et Evander Kane ont aussi fait secouer les cordages pour les Sharks.

Fort d’un tour du chapeau lors du dernier match des siens en 2019, Zach Werenski a inscrit un doublé pour l’équipe locale. Il a entre autre redonné espoir aux partisans du Nationwide Arena en réduisant l’écart à un but, 25 secondes après le but de Labanc.

Aaron Dell a savouré la victoire en réalisant 21 arrêts. Son vis-à-vis, Elvis Merzlikins, a repoussé 25 des 28 rondelles dirigées vers lui.