MAHER, Manon



Aux soins palliatifs La Source Bleue, le 22 décembre 2019, est décédée à l'âge de 77 ans, madame Manon Maher, épouse de feu André England.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francis (Lorraine) et Isabelle (Daniel) ses petits-enfants Kevin, Marie-Lou, Carl et Olivier, son arrière-petit-fils Shawn, son ami de coeur Denis, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 janvier 2020, de 13 h 30 à 16 h à la:Une cérémonie suivra à 16 h en la Chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Source Bleue.La famille tient à remercier l'équipe de la Maison Source Bleue pour les bons soins prodigués.