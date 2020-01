CADORETTE, Serge



À Montréal, le mercredi 1er janvier 2020 est décédé, à l'âge de 67 ans, Serge Cadorette époux de feu Lyne Lalonde.Il laisse dans le deuil ses enfants Yannick et Karine, ses petits-enfants Kevin, Gabriel, Nathan, Matys, Antony, Lyzanne et Flora-Lye ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le dimanche 12 janvier 2020 de 14h à 18h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 18h directement au salon.