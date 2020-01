Du nouveau pour se tenir au chaud

Janvier annonce quelques nouveautés télé. Si la saison est moins faste que celle de l’automne, elle nous amène des émissions qui nous plongent dans des univers peu connus, qui nous donnent accès à des images magnifiques ou, tout simplement, nous divertissent, pour nous réchauffer un peu. En voici quelques-unes qui ont attiré notre attention sur les chaînes spécialisées.

Jeunes chefs en mission

Photo courtoisie, UNIS

Cuisiner pour la bonne cause, c’est ce que propose cette série dans laquelle Marina Bastarache accompagne une brigade de jeunes d’une école secondaire qui doit s’activer aux fourneaux pour servir un organisme de sa région. Ces jeunes n’ont que quelques heures pour relever le défi soumis par un chef invité. Ils doivent s’acclimater à leur cuisine, travailler en équipe, manger sainement et découvrir le plaisir de redonner. Une belle initiative sociale inspirée des Brigades culinaires mises en place dans 200 écoles à travers le Canada par la Tablée des Chefs.

►Lundi 19 h 30 sur Unis

Bienvenue chez les cheaps

Photo courtoisie, CANAL VIE

À première vue, cette série documentaire peut paraître rebutante, pourtant, elle nous présente des gens fort allumés qui, selon leur lubie, contribuent à une démarche économe ou environnementaliste pas si bête. Il y a Lany, le déchétarien qui trouve des aliments intacts dans les poubelles de commerces et en redonne à des organismes communautaires. Il y a Majyrel, la fille qui prône le zéro déchet, puis Caroline, la couponneuse qui court les aubaines au point d’avoir un véritable marché chez elle, et Marilyne, la négociatrice avertie. Puis, Michèle et Pierre, des autosuffisants qui ne sont jamais mal pris. Des personnalités sympathiques dont on peut apprendre certains trucs.

►Lundi 19 h 30 à Canal vie

Pilotes de demain

Photo courtoisie, ZONE 3

Cette série nous plonge dans le quotidien du Centre québécois de formation aéronautique (CQFA) où des étudiants du programme d’aviation sont formés. Après avoir reçu la théorie, nous sommes témoins de leurs premiers vols, de leurs impressions, mais aussi de tout le protocole et les mesures de sécurité. Les élèves sont aussi mis dans des situations extrêmes, comme une panne de moteur. L’aviation est un domaine hautement règlementé. Il s’agit d’une rare incursion dans ce milieu.

►Mercredi 19 h 30 à Canal D

Conseils d’amis

Photo courtoisie, Arianne Bergeron

Cette série rigolote est l’adaptation d’un concept britannique dans lequel deux personnalités connues et amies répondent au meilleur de leurs connaissances et de leurs vécus aux questions des Québécois. Questions sur le boulot, les amis, les relations amoureuses ou interpersonnelles. Leur mission ? Nous conseiller (je ne miserais pas toujours sur leurs réponses), mais surtout nous amuser. Parmi ces duos on retrouve Fabien Dupuis et Patrice Robitaille, Sylvie Léonard et Sophie Cadieux, Geneviève Schmidt et Ève Landry ou encore Rosalie Bonenfant et Mélanie Maynard.

►Lundi 20 h à Canal vie

Couple en chantier

Photo courtoisie, CANAL VIE

Les émissions de rénovation ont la cote. Maintenant, on ne parle plus que de décoration ou de réaménagement, mais bien de grands chantiers. Sarah-Jeanne Labrosse et Marilou en sont de bons exemples. Voici que le chantier devient une histoire de couple avec les comédiens Marie-Soleil Dion et Louis-Olivier Mauffette qui ont fait l’acquisition d’une maison canadienne qu’ils ont décidé de retaper complètement afin qu’elle convienne plus à leurs besoins. Avec l’aide d’une designer et d’un entrepreneur, et d’une bonne dose d’humour, ils vont apprendre ce qui sera possible de mener à terme, et où ils devront faire des concessions.

►Mardi 19 h 30 à Canal vie

La vie après

Photo courtoisie, ZTÉLÉ

L’humoriste et auteur Daniel Savoie s’est fait connaître sous les traits de son personnage du hockeyeur Patrice Lemieux. On le suit ici dans sa quête à la rencontre de joueurs retraités de la Ligue nationale de hockey, qui, comme lui, ont dû relancer leur carrière et se réinventer. Steve Bégin, Daniel Brière et Maxime Talbot figurent parmi ceux qui ont accepté de se prêter au jeu. On les suit dans leur quotidien pour explorer ce qui vient après une telle carrière.

►Mercredi 21h à Ztélé

Coups de cochon

Photo courtoisie, ZTÉLÉ

On aime rire des gens qui se font prendre dans des situations pas possibles ou malaisantes. Patrick Groulx a recruté les humoristes Michelle Desrochers, Matthieu Pepper et Guillaume Pineault pour faire subir des mauvais coups ou donner lieu à des situations hilarantes. Des artistes invités seront aussi mis à contribution pour piéger des proches ou réaliser une petite vengeance.

►Jeudi 21 h à Ztélé

Synvain rénove

Photo courtoisie, ZTÉLÉ

Comme les émissions de rénovation se multiplient, pourquoi ne pas en faire une parodie. C’est ce que font Synvain (Stéphane Raymond – l’un des créateurs de Chest-Bras), Marie-Zojée (Ève Côté) et Esteeve Eroy (Julien Corriveau) dans cette version télé adaptée, ou suite logique des capsules web du même nom, vues, pour la plupart, plus de 200 000 fois, où Synvain donnait déjà ses conseils. L’homme à la scie ronde et à la prononciation glissante devient ici une référence avec son show télé dans lequel il rénove avec ses acolytes les résidences de vedettes.

►Jeudi 20 h à Ztélé

Conquérants des glaces

Photo courtoisie, Historia

Univers méconnu, fascinant, périlleux et risqué, le monde des courses de canots nous est inconnu et pourtant, on les pratique chez nous, au Québec. Cette série nous permet de suivre trois équipes qui n’ont pas froid aux yeux et qui affrontent le fleuve Saint-Laurent en hiver. Ces athlètes n’ont peur ni du froid ni des vagues, à l’issue d’un combat extrême et d’un exercice de dépassement de soi hors du commun. Une épreuve qui risque de nous donner des frissons et de nous faire voir des images exceptionnelles.

►Vendredi 21 h à Historia

99 envies d’évasion

Photo agence QMI, Steve Madden

Cette série qui nous inspire et nous donne envie de découvrir de nouveaux territoires connaît un beau succès. Trois nouvelles destinations s’ajoutent à la liste. D’abord, le chef Martin Juneau nous entraîne dans la bouillonnante Nouvelle-Orléans en Louisiane, reconnue pour sa gastronomie, sa musique et sa solidarité. Par la suite, Alexandra Diaz nous fait découvrir la capitale du Mexique, Mexico, mégapole à l’opposée des tout-inclus et qui gagne à être connue. Enfin, la journaliste Judith Ritchie, qui a longtemps vécu à Paris, jette un regard différent sur la Ville Lumière, qui ne cesse de nous surprendre. D’ailleurs, Judith est aussi l’auteure du livre 300 raisons d’aimer Paris. On peut lui faire confiance pour les bonnes adresses.

►Mercredi 20 h à Évasion