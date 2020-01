MAJEAU REGIMBAL, Lucille



Le 26 décembre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Lucille Majeau Regimbal.Elle laisse dans le deuil ses beaux-fils Michel (Colleen) et Serge (Ginette), son grand ami François, ses petits-enfants Stéphane (Véronique), Tracy (Cris), Amanda (Matthew), Adelyn et Elodie, ses frères et soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances dès 12h30 le mardi 7 janvier 2020 en l'Église des Sts-Anges (1400 Saint-Joseph, Lachine, H8S 2M8).Un service aura lieu le jour même en l'église à 13h30, suivi de l'inhumation au cimetière catholique de Lachine.