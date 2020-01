Le numérique au cœur des années 2010

Des téléphones intelligents au commerce en ligne, en passant par la maison connectée et l’économie du « partage », les technologies ont redéfini à peu près toutes les facettes de notre vie et des affaires au cours des dix dernières années. Et ces changements qui se produisent à vive allure sont loin d’être terminés.

À peine le tiers des Canadiens possédaient un téléphone intelligent en 2010, et BlackBerry était la marque la plus populaire. Netflix était encore principalement un service de livraison de DVD à domicile, même si son offre de diffusion vidéo sur demande devenait de plus en plus populaire.

La plateforme commerciale Amazon enregistrait, pour la première fois, des revenus nets de 1 milliard, record qui sera multiplié par dix, dix ans plus tard.

Le marché financier commençait à peine à se remettre de la crise économique de 2008.

L’Apple Watch n’allait être mise en marché que cinq ans plus tard.

« Presque tout a changé », résume le professeur de HEC Montréal Louis Hébert.

« C’est une transition qui se compare, en quelque sorte, à celle des années 2000. Mais dans les années 2000, on parlait d’informatisation. Les années 2010 ont été marquées, elles, par une véritable numérisation de nos vies. »

Au Québec aussi, bien des choses ont changé. À commencer par l’état des finances publiques. Le gouvernement libéral de Philippe Couillard a été dénoncé de toutes parts pour ses politiques d’austérité.

La croissance des dépenses de l’État a presque été stoppée en 2015-2016, avant d’être relancée par la suite. Cette « austérité musclée », selon l’économiste Pierre Fortin, aura mené les libéraux à la défaite... et laissé à leurs adversaires caquistes la chance de multiplier les cadeaux aux contribuables grâce aux surplus dégagés.

« Couillard et (le ministre des Finances Carlos) Leitao ont laissé la caisse pleine. Le Québec est passé d’une province parmi les plus endettées à la province dont les finances publiques vont le mieux. C’est remarquable », dit M. Hébert.

Le chercheur prédit que la décennie à venir sera, elle aussi, marquée par les technologies. Cela peut sembler banal aujourd’hui, mais rares furent les époques où ces changements ont été aussi nombreux, rapides et continus.

Le Québec tirera-t-il son épingle du jeu ?

« À un moment donné, les technologies vont devenir tellement omniprésentes dans nos vies qu’on ne se souviendra pas de l’“avant” », dit-il.

« Pensons au téléphone intelligent. Aujourd’hui, cela peut sembler difficile à imaginer, une vie sans cet outil qui est maintenant intégré à nos vies. »

Avec un peu de chance, Montréal et le Québec pourraient être appelés à jouer un certain rôle dans cette transformation des années 2020, grâce à la place grandissante qu’elle occupe dans le monde de l’intelligence artificielle.

« Le Québec est aujourd’hui devenu un centre de classe mondiale dans le domaine de l’IA. On est facilement dans le top 5 dans le monde dans ce secteur, et bien qu’on n’ait pas notre géant à nous, c’est un secteur majeur qui émerge », se réjouit-il.

Ce qui a marqué les années 2010

Un service : Netflix

En 2010, Netflix offrait encore la location de DVD par la poste, ce qui semble bien lointain aujourd’hui. Ce service de diffusion vidéo sur demande, devenu au cours des dernières années l’un des plus grands producteurs de séries et de films sur la planète, est encore le leader de son industrie. Mais il a été rattrapé au cours des dernières années par des dizaines de joueurs qui promettent de lui faire une chaude lutte, alors que Netflix peine à dégager des profits durables dans divers marchés.

Un concept : l’économie du « partage »

C’est l’une des expressions à la mode des années 2010, utilisée pour décrire des services qui ont chamboulé du jour au lendemain plusieurs industries, comme le service de transport Uber ou le site web de location à court terme Airbnb. Comme avec les géants du web, de nombreux gouvernements tentent aujourd’hui tant bien que mal de faire en sorte que ceux-ci prélèvent et paient les taxes et impôts comme les autres entreprises et respectent les droits des travailleurs qu’ils emploient.

Une personne : Jeff Bezos

Photo d'archives, AFP

Malgré un divorce coûteux (37,1 milliards !), il est l’homme le plus riche du monde, avec une fortune évaluée à 115 milliards de dollars. Visionnaire, l’Américain Jeff Bezos a fondé Amazon en 1994, mais la dernière décennie a véritablement permis à son empire de croître de façon exponentielle, ébranlant les habitudes des consommateurs. Bien plus qu’un marché en ligne, l’entreprise est aujourd’hui présente dans la production et diffusion télé (Amazon Prime Video, Amazon Studios), dans l’infonuagique (Amazon Web Services), les tablettes (Kindle), l’épicerie (Whole Foods) et les médias traditionnels (Washington Post).

Une technologie : l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle est partout, du secteur de la santé au manufacturier, en passant par votre thermostat intelligent. C’est encore plus vrai au Québec : rien que depuis 2016, Montréal International soutient avoir accompagné plus d’une trentaine de projets stratégiques, pour des investissements totalisant un demi-milliard $. La présence du plus important pôle de recherche universitaire en la matière au pays et d’une masse critique d’experts (15 000) et d’entreprises de l’IA devrait permettre à la métropole de continuer à tirer son épingle du jeu dans les années à venir.

Un outil : le téléphone intelligent

Photo d'archives, AFP

Déjà populaire chez les professionnels (qui se souvient des BlackBerry à roulette ?), le téléphone intelligent s’est véritablement démocratisé au cours des dix dernières années. Neuf personnes sur dix vivant en Ontario (90 %) et en Alberta (91 %) possèdent aujourd’hui un téléphone intelligent, contre 79 % des Québécois. La fonction Appels vocaux du téléphone n’est aujourd’hui qu’un outil parmi tant d’autres, et bien souvent l’un des moins utilisés par les utilisateurs, au profit des textos et de diverses plateformes sociales.

Un défi : la productivité au Québec

Les Québécois disposent aujourd’hui de moins d’argent pour consommer et épargner que les résidents des autres provinces, démontraient encore en 2019 les travaux du Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal. Le Québec est actuellement relégué en queue de peloton quand on le compare à la plupart des provinces canadiennes et à une vingtaine de pays occidentaux, et la croissance de cet écart s’est accélérée au cours de la dernière décennie. C’est l’une des raisons pour lesquelles François Legault et la CAQ ont fait de l’augmentation de la productivité l’une de leurs priorités lors de la dernière campagne électorale. Reste à voir s’ils sauront respecter leurs engagements.

Une entourloupette : la fiscalité des géants du web

Photo Agence QMI, Sarah Bergeron-Ouellet

Pendant des années, elles ont échappé aux obligations fiscales que respectent pourtant pratiquement toutes les autres entreprises de la planète. Les GAFA (acronyme de Google, Amazon, Facebook et Apple) devraient toutefois être rattrapées par la réalité au cours des prochaines années, alors que le Canada et d’autres pays projettent (enfin) d’agir au nom de l’équité fiscale. En France uniquement, l’« optimisation fiscale des multinationales » priverait l’État de 6,6 milliards $.

Un grand projet québécois : le programme C Series

Photo d'archives, Martin Alarie

Tous les espoirs étaient permis en septembre 2013, lors du vol inaugural du C Series, un avion de ligne conçu et assemblé au Québec destiné à rivaliser avec les Boeing, Airbus et Embraer de ce monde. Le Québec a investi massivement dans l’aventure, mais des retards, dépassements de coûts et un conflit commercial avec Boeing ont précipité la cession au coût de 0 $ de ce programme à la française Airbus. Le Bombardier C Series s’appelle désormais l’Airbus 220.

Un mouvement : Occupy Wall Street

Photo d'archives, AFP

« Nous sommes le 99 % ! » Près de neuf ans après avoir été prononcé pour la première fois au parc Zuccotti, dans le Lower Manhattan de New York, ce slogan cherchant à dénoncer les excès du capitalisme financier marque encore l’imaginaire. À son plus fort, en novembre 2011, le mouvement Occupy Wall Street avait mobilisé près de 30 000 personnes dans les rues de New York. Occupy a fait des petits dans près de 1500 villes à l’échelle de la planète, dont Montréal, Québec et Ottawa. Les manifestants cherchaient notamment à dénoncer le plan de sauvetage des banques américaines à coups de fonds publics, et la croissance sans cesse des inégalités entre les plus pauvres et les plus riches.