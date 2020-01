Le week-end culturel de Michel Barrette

Quel est votre coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Le livre de Manon Labrie Marilyn & James. Elle me l’a envoyé, connaissant mon amour pour Marilyn Monroe et James Dean. L’auteure a imaginé une histoire d’amour entre ces deux personnages. C’est très intéressant à lire. Moi qui collectionne des objets personnels de ces deux icônes et qui, depuis des années, fais des recherches sur eux, j’ai été très surpris. Elle a vraiment poussé la recherche au point de m’impressionner. Pour avoir écrit ce livre, qui est un beau mélange de biographie et de fiction, elle doit aussi être une très grande passionnée.

Quel est le film à voir ?

Photo courtoisie, Netflix

J’ai vu le film L’Irlandais, (The Irishman). Déjà, j’avais apprécié le livre J’ai tué Jimmy Hoffa et j’avais hâte de voir le film inspiré du livre avec Robert De Niro et Al Pacino. L’histoire, campée dans les années 1960, raconte celle de Jimmy Hoffa, leader du puissant syndicat des Teamsters qui avait disparu à l’époque, alors qu’il avait été tué par Frank Sheeran, dit l’Irlandais, homme de main de la pègre et l’ami de Jimmy Hoffa. C’est un excellent film que je suggère à tous ceux qui sont passionnés par l’histoire de l’Amérique. Parallèlement à cela, on suit d’autres complots, dont celui de l’assassinat des Kennedy.

Quel est le spectacle à ne pas manquer ?

Photo d'archives

Je présente mon dernier spectacle à vie en tant qu’humoriste. Je fais tout pour que ce douzième spectacle, L’humour de ma vie, qui sera en tournée pour les quatre prochaines années, soit mon meilleur spectacle à vie. -Sinon, j’admire le jeune humoriste Simon Leblanc qui a choisi le style du raconteur. De par son attitude sur scène, il détonne du lot. Il me fait penser à un extra-terrestre. Comme moi, il part d’histoires vécues.

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

Photo courtoisie, Don Titelman

Je ne télécharge pas vraiment et j’achète encore des -vinyles, j’en ai d’ailleurs plus de 4000. J’ai une relation charnelle avec les albums. J’aime acheter des disques vinyles neufs qui ont été réédités comme Prism de Pink Floyd. Récemment, j’ai acheté celui de Ry Cooder à qui on doit la musique des films Paris, Texas et Buena Vista Social Club que j’aime beaucoup.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Photo Ben Pelosse

J’ai une admiration sans bornes pour mon amie France -Castel, avec qui j’ai animé pendant huit ans l’émission télé quotidienne Pour le plaisir. Je l’aime d’amour. Même si elle a eu une vie en montagne russe, elle demeure toujours souriante et rayonnante, dotée d’une belle joie de vivre. C’est aussi une battante, solide et résiliente. Elle est une grande artiste sur scène, en chanson, au théâtre ou au cinéma tant dans la comédie que le drame. J’ai appris beaucoup sur le plan humain à travailler toutes ces années avec elle qui est vraie et authentique. Non seulement elle est à l’écoute, mais elle a fait de moi un meilleur être humain.

