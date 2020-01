Les transactions d’affaires et commerciales de 2019

L’année 2019 a connu son lot de transactions dans la grande région de Québec. La plus importante revient aux frères Trudel pour l’acquisition du portefeuille de First Capital Realty.

« L’acquisition du Groupe Trudel Alliance est d’une importance majeure. Nous n’avons pas vu cela souvent à Québec », indique au Journal le président de CAPREA Conseil Immobilier, Christian-Pierre Côté.

L’expert est d’avis que cette transaction devrait faire de 2019 la meilleure cuvée en trois ans en termes d’investissement immobilier.

Voici quelques transactions qui ont marqué la dernière année dans le monde des affaires et du commercial.

En décembre, le Groupe Trudel Alliance a officialisé pour 165 millions $ l’acquisition de sept sites commerciaux à Québec et à Lévis appartenant à First Capital Realty.

La transaction comprenait, entre autres, l’achat des Galeries Charlesbourg et du Carrefour Saint-David.

En mai dernier, l’entreprise de Québec GenePOC a été vendue pour 160 millions $ CA à la société américaine Meridian Bioscience.

L’homme d’affaires Gad Bitton et ses associés ont injecté 85 M$ en février pour acheter les concessionnaires BMW de Québec et de Lévis.

En fin d’année, Gad Bitton et Michael Serruya ont récidivé avec l’acquisition d’une douzaine de propriétés de Cominar, dont deux à Sherbrooke, pour plus de 30 M$. Dans cette transaction, on retrouve notamment le Carrefour Les Saules, à Québec.

Slater Family Holdings a payé 24,2 millions $ pour acquérir plusieurs édifices résidentiels appartenant aux Immeubles Logis Bélanger, soit les adresses 2305-2445, rue Trudeau, 2341-2351, boulevard Père-Lelièvre et 3640-3650, rue Lanthier.

Ressources Utica a déboursé 10,59 M$ pour acheter les actifs de l’ancienne entreprise Junex à Cuda Pétrole et Gaz.

Investisseurs coréens et chinois

Un groupe de gens d’affaires de Corée du Sud, WH Hospitality, a fait l’acquisition de l’Hôtel PUR, dans Saint-Roch, pour 10,3 M$.

Des investisseurs chinois, dont Alex Lin et Feifei Liu, ont payé 9,9 M$ pour faire l’acquisition du groupe Les Hôtels Nouvelle-France dans le Vieux-Québec.

La transaction touchait l’Hôtel Acadia, le Pavillon L’Ermitage, le Pavillon Louisbourg et les Studios Nouvelle-France.

Dans l’industrie des camions lourds, la compagnie JLD-Laguë a injecté « plusieurs dizaines de millions de dollars » pour réaliser l’acquisition du concessionnaire Transdiff et du Centre de transmission JDH.

Après plusieurs années d’attente, le centre commercial les Promenades Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-Beaupré, a été vendu pour 3,3 millions $ au promoteur de Québec Pierre Rivard.

Un groupe présidé par Xiangli Liu a déboursé 900 000 $ pour mettre le grappin sur L’Hôtel La Roche Pleureuse à L’Isle-aux-Coudres.

Source : CAPREA Conseil Immobilier