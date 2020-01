Résolutions sexuelles pour 2020!

Une autre année s’est achevée. J’espère qu’elle fut à la fois remplie de grandes joies et de petites énigmes ! Car une vie sexuelle ne saurait se passer d’un brin de mystère et de possibilités de découvertes. C’est pourquoi nous commencerons cette année ensemble en nous fixant quelques objectifs sexy ! Que 2020 soit l’année des plaisirs coquins, responsables, consensuels et divinement agréables ! Par où commencer ? Voici donc quelques suggestions de résolutions sexuelles, mais également quelques trucs pour les tenir !

Mettre les choses par écrit

Avant d’entamer la portion plaisir, il est quand même nécessaire de se pencher un peu sur la question. Tout d’abord, faites une liste (même sommaire) de vos envies et de vos désirs. Cette liste doit contenir ce qui vous plaît (autant en mode « donner » qu’en mode « recevoir ») et rester toujours à portée de main (comprendre ici non à la vue de tous !), bref vous aurez compris que la liste, même écrite, doit pouvoir être consultée régulièrement si vous souhaitez concrétiser ces souhaits sexy.

Renouer avec votre imaginaire érotique

Toute stimulation sexuelle mérite de se frayer un chemin en passant par l’univers du fantasme. Cette voie royale pourra nourrir indéfiniment votre libido, mais encore faut-il savoir la cultiver. Car oui, ces histoires envahiront votre paysage imaginaire érotique si vous leur donnez l’espace suffisant pour se développer. Certaines personnes aiment les lectures explicites, d’autres des images spécifiques. À vous de trouver les bons leviers pour booster vos fantasmes et les entretenir !

On se décomplexe le sexe

Rien de mieux qu’un sentiment de bien-être profond pour venir à bout de tous ces complexes. La tête, le cœur et le corps ne feront plus qu’un si vous parvenez à pratiquer la bienveillance plutôt que la critique ! Naturellement, cette étape exigera peut-être un peu plus de temps et de patience, mais l’effort en sera assurément gratifiant. N’hésitez pas à avoir recours à une aide extérieure (thérapie, méditation, lectures de croissance personnelle...), car cette étape réussie, elle assurera un fondement solide pour une vie sexuelle épanouissante.

Mettez le sexe à votre agenda

Oui j’entends plusieurs personnes exprimer qu’elles craignent de perdre cette spontanéité tant recherchée et souvent malheureusement associée à une vie sexuelle fantastique. Or, la réalité finit souvent par rattraper cette utopie : croire que la spontanéité parviendra à se frayer un chemin solide, régulier et sexy entre les responsabilités, les tâches, les problèmes de la vie quotidienne et autres désagréments relève davantage de la croyance que de la réalité ! Alors pour contourner tout cela, pourquoi ne pas ajouter à votre liste (à l’étape 1), si ce n’est déjà fait, une approximation de ce que pourrait être – selon vous – une fréquence d’activités sensuelles et sexuelles. Cette fréquence tiendra compte de votre propre réalité en vous éloignant de ce que les statistiques populaires (et non scientifiques) en la matière voudraient vous faire croire ! Exit la performance, accueillez un rythme approprié à votre mode de vie !

Pimentez, sucrez, assaisonnez

Évidemment, pour qu’une vie sexuelle soit non seulement agréable, elle se doit d’être suffisamment palpitante pour donner le goût de recommencer et de recommencer encore ! Pour ce faire, il importe de savoir varier les plaisirs. Pourquoi ne pas tenter des choses différentes ? Pourquoi ne pas sortir de votre zone de confort occasionnellement cette année ? Saisissez-vous de certaines idées coquines, osez les adapter à votre réalité et à les transformer pour les rendre à la fois accessibles, mais conformes à vos valeurs et votre mode de vie. Chaque geste sexuel nouveau pourra être bénéfique pourvu qu’il corresponde entièrement à ce que vous êtes et qu’il soit vécu dans le plus grand des respects.

Redorez le blason du plaisir solitaire

Savoir prendre du temps pour soi est indispensable pour toute vie sexuelle qui se respecte ! Évidemment la clé réside dans cet équilibre – parfois fragile, il faut bien l’admettre – entre les plaisirs personnels et les coquineries de couple. Les désirs sont toujours en mouvement et se retrouvent parfois difficilement au sein du couple, c’est pourquoi il importe de quand même prendre du temps pour assouvir cette concupiscence, et ce, à l’écart de tout sentiment de culpabilité. Voilà pourquoi parfois cet équilibre est précaire ! Mais avec de la pratique, une bonne communication et un grand respect, vous parviendrez à trouver vos pas de danse !

Riez, amusez-vous et soyez bienveillants

Voilà les souhaits que je formule et que je vous adresse en toute sincérité ! Que 2020 soit une année remplie de grandes joies, de plaisirs nombreux et de santé ! Et n’oubliez pas, votre sexualité ne demande qu’à être dessinée, façonnée et vécue à votre image ! À vous de jouer cette année pour que tout cela se concrétise ! Bonne année !!!