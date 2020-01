Retour au gym: pas facile de tenir ses résolutions

En ce début de nouvelle année, nombreux sont ceux qui ont pris la résolution de s’inscrire dans un centre d’entrainement. Malheureusement pour eux, les statistiques sont peu encourageantes: la plupart mettront fin à leur abonnement dans les prochains mois.

«Des études montrent qu’il y a une première baisse de fréquentation après trois mois, une deuxième après six mois et une troisième après 18 mois. À la fin, c’est seulement entre 30 % et 40 % des gens qui se sont inscrits en janvier qui viennent toujours», a indiqué Jean-Denis Thomson, directeur du département d’entraînement pour Énergie Cardio.

Les centres d’entraînement doivent donc redoubler d’efforts pour retenir leur clientèle.

Forcés à se réinventer

Au Pro Gym Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, on a décidé de miser dans les deux dernières années sur des services qui n’ont pas nécessairement un lien direct avec l’activité physique.

On y trouve par exemple un salon de coiffure, des esthéticiennes ou encore un kiosque d’aliments pour emporter.

«À Montréal, c’est tellement compliqué pour le stationnement, qu’aller au gym, ça doit valoir le détour. Ça ne peut plus être que de l’entraînement traditionnel comme avant. Il faut que ce soit une expérience», a dit Christian Ménard, vice-président aux opérations au Pro Gym.

Si les gyms investissent gros pour garder leur monde, d’un autre côté, ils ne peuvent se permettre d’augmenter considérablement leurs tarifs. Tant du côté d’Énergie Cardio que du Pro Gym, on reconnaît que l’arrivée des centres d’entraînement à bas coût, comme Econofitness, a changé la donne.

«Aujourd’hui, vendre un forfait à plus de 300 $ par année, c’est très difficile. Quand j’ai commencé à m'entraîner, il y a plus de 20 ans, ça me coûtait 600 $ et on trouvait ça normal. Pourtant, les machines, les taxes, tout a augmenté», a illustré Christian Ménard.

Des modes

Aux côtés des gyms dits «low cost», M. Ménard assure qu’il y aura toujours une place pour les endroits qui offrent des activités de groupe. Ces dernières sont d’ailleurs de plus en plus populaires, au détriment de certaines machines.

Là encore, les choses ont considérablement changé dans les dernières années. Si le CrossFit et l’entraînement de rue ont la cote, on observe que l’aérobie est peu à peu tombé dans les boules à mites.

«Ça va par vague. Par exemple, il n’y avait presque plus d’entraînements inspirés d’arts martiaux, mais là, on s’attend à ce que ça revienne», a commenté Jean-Denis Thomson d’Énergie Cardio, qui croit que les gens ont raison de se tourner vers les activités de groupe.

Ceux qui suivent ce genre de cours ou qui ont un entraîneur privé sont 50 % plus nombreux à ne pas abandonner au bout de quelques mois, par rapport aux gens qui décident de s’y mettre seuls en janvier, a observé M. Thomson.