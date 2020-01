Un couple peut-il survivre après une infidélité?

Je viens vers vous pour un conseil que ne peuvent me donner des proches trop portés aux jugements sans nuances. J’ai 27 ans et je suis enceinte de sept mois. Il y a deux semaines, nous avions décidé mon conjoint et moi d’inviter une douzaine d’amis à la maison pour célébrer notre liberté, avant la venue prochaine de notre bébé. La soirée s’était bien déroulée, sauf que vers minuit et demi me sentant très fatiguée, j’ai décidé de laisser mon conjoint et nos invités continuer de festoyer pour aller me coucher. Il y avait aussi le fait que pour quelqu’un qui ne boit plus une goutte depuis le début de sa grossesse, ça devient moins drôle quand tout le monde est soûl et que tu n’es plus sur la même longueur d’onde.

Je me suis réveillée vers 3 h 30 du matin pour aller à la salle de bain quand, m’avançant dans le couloir du deuxième, j’ai entendu des bruits étouffés en provenance du salon situé juste en bas. J’ai descendu l’escalier sans faire de bruit vu que j’étais pieds nus, et vous l’aurez sans doute deviné, je suis arrivée face à face avec mon mari, en train de baiser ma meilleure amie.

Mon cœur s’est arrêté de battre avant que je ne me mette à hurler de tous mes poumons des mots que je préfère ne pas répéter. Pris sur le fait en flagrant délit, ils ne savaient plus quoi faire ni l’un ni l’autre et tournaient en rond à la recherche de leurs vêtements. Retrouvant un peu de ma contenance, je leur ai hurlé à tous les deux de sortir sur-le-champ de ma maison pour ne plus jamais y remettre les pieds.

La fille est partie très vite pendant que mon conjoint ramassait quelques affaires pour faire face aux jours qui venaient, non sans cesser de me répéter à l’infini que ce que j’avais vu n’était pas ce que je croyais. Devant ma détermination à le faire sortir, il a fini par obtempérer. Ce qui m’a permis de mieux naviguer dans le tsunami d’émotions qui me coupait les jambes. Entre la rage, la jalousie, une immense déception, l’impression d’un viol de mon intimité, une peine immense, et surtout un horrible sentiment de trahison, mon cœur et mon esprit balançaient.

Je ne peux pas vous cacher que deux semaines plus tard, je me sens encore dans un état second, balançant au gré de mes hormones et des conseils prodigués par mes proches, pendant que mon conjoint ne cesse de m’écrire, de me texter, de me téléphoner et de m’envoyer des fleurs pour se faire pardonner et revenir avec moi. Il martèle qu’il m’aime plus que tout, qu’il était soûl, et que cette personne, qu’il n’a jamais aimée, a profité de sa faiblesse.

De mon côté et malgré ma rage, je sais que je l’aime encore, alors je ne sais plus quoi faire. Sans parler du bébé qui s’en vient et de notre rêve commun de fonder une famille. Pensez-vous qu’il est possible pour un couple de se refaire après une telle trahison ?

Anonyme

Personnellement je crois que oui. Et si je me fie aux propos du psychologue François Saint-Père, c’est possible à certaines conditions : « Quand les facteurs favorisent la reconstruction du couple après une infidélité, certains couples peuvent même en sortir grandis et plus heureux qu’avant si : 1. La personne qui a trompé a beaucoup de regrets et constate que sa relation parallèle n’était pas significative. 2. La personne qui a trompé constate à quel point son partenaire est important à ses yeux et lui témoigne de l’amour. 3. Les deux partenaires sont prêts à avoir une discussion sur ce qui n’allait pas avant, sur ce qu’ils peuvent faire pour améliorer la relation, et s’appliquent à le faire avec de l’aide. »