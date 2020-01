En ce début 2020, les bonnes nouvelles du Journal me rappellent que j’ai grandi dans un Québec plus fier.

Le Québec de mon enfance jetait un regard vers la Révolution tranquille et s’étonnait de la distance parcourue. L’éducation avait largement progressé. La loi 101 avait enchâssé la primauté du français dans le droit. L’hydroélectricité avait fait de nous une nation riche et ingénieuse. Le Québec formait la société la plus juste, la plus égalitaire et la plus généreuse du continent. Le discours ambiant célébrait le modèle québécois.

Québec mal pris

La victoire du NON au référendum de 1995 a ouvert la porte à un discours ressorti du passé qui s’est depuis posé en nouveau dogme.

Le Québec serait pauvre, presque comme un pays du tiers monde. Le Québec serait aussi endetté que la Grèce. Le Québec taxerait autant que la défunte Russie communiste. Le Québec brimerait l’expression individuelle, comme en Corée du Nord. Le Québec n’a pas des belles routes. Le Québec est corrompu. Le Québec est contre le progrès. Le Québec est laid.

Parfois le Québec est plusieurs choses mauvaises en même temps. On entend dire qu’il ne se respecte pas lui-même et qu’il est trop ouvert aux immigrants aussi souvent qu’on laisse entendre qu’il est raciste et repoussant. Le Québec serait tantôt banal et vulgaire dans sa culture populaire. D’autres fois, il serait trop complaisant dans son soutien aux créateurs respectés mondialement.

Bref, le Québec serait mal parti et mal pris. À jamais, pour toujours.

Un des meilleurs endroits

Les faits montrent plutôt que le Québec est une des meilleures places au monde pour naître, grandir, vivre et vieillir.

C’est un des endroits les moins criminalisés de la planète et où on vit le plus vieux. Vivre longtemps et en sécurité, c’est pas mal la base du bonheur, disons.

Parmi les pays les plus riches, nous ne sommes pas dans le peloton de tête du revenu disponible par habitant, c’est vrai, mais nous avons moins d’inégalités et la vie est bien moins chère qu’ailleurs.

On a des choses à améliorer. Nos infrastructures devraient être en meilleur état. Il faudrait améliorer notre productivité pour combler notre retard économique historique. On devrait mieux protéger nos enfants vulnérables, mieux s’occuper de nos aînés, faire reculer encore la pauvreté. On doit continuer d’améliorer nos systèmes de justice, de santé et d’éducation.

On pourrait bâtir une société qui s’affirmerait plus dans son histoire et sa culture en même temps qu’elle serait encore plus tolérante envers celles et ceux qui veulent se joindre à nous.

Nous ne sommes pas parfaits.

La vérité demeure néanmoins que l’inspiration dont nous avons besoin pour relever les défis d’aujourd’hui, c’est beaucoup dans nos succès d’hier qu’on peut la trouver.

Pour réussir l’année 2020 et celles qui s’en viennent, ce serait bon de partir de ça. La capacité du Québec à réussir. On aura bien assez de temps dans les mois qui viennent pour se traiter de pas bons.