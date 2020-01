Un rouge suave pour commencer l’année

Envínate, Albahra 2018, Vinos Mediterráneos

21,75 $ - Code SAQ : 13566732 – 13,5 % - <1.2 g/L

L’Espagne ne rivalise pas encore avec la France ni l’Italie en termes d’appellations prestigieuses et de domaines d’envergure. Par contre, le premier vignoble mondial – en superficie cultivée – compte un nombre impressionnant de petites exploitations viticoles, qui se multiplient d’année en année, dans l’ensemble du pays.

Les vignerons se font ainsi chasseurs de terroirs et partent à la découverte de minuscules parcelles tantôt plantées de vignes centenaires, tantôt perdues aux confins d’une chaîne de montagnes, à plus de 1000 mètres d’altitude. Les quatre membres fondateurs du collectif Envínate – Roberto Santana, Laura Ramos, Alfonso Torrente et José Martínez – sont parmi les plus respectés de ces vignerons-artistes et gardiens du patrimoine végétal de l’Espagne.

Ensemble, ils élaborent des vins hyper originaux sur les terroirs volcaniques des Îles Canaries et sur les ardoises de Ribeira Sacra, en Galice, mais aussi en Extremadure et dans le secteur d’Almansa, au sud-est de Castille-La Manche. Là-bas, ils produisent ce vin purement délicieux, issu d’un assemblage de garnacha tintorera (alicante bouschet) et de moravia agria, un cépage noir hyper rare – 50 hectares dans toute l’Espagne – et reconnu pour donner des vins vifs et faibles en alcool.

Les raisins – dont 50 % de grappe entière pour l’alicante bouschet – sont vinifiés en cuve de ciment et en fûts usagés et mis en bouteille sans filtration avec un minimum de SO2. Dans le verre, ça donne un rouge d’une grande intégrité, velouté et chaleureux, relevé d’épices et de parfums de chocolat noir, de fleurs et de cerise noire; chaleureux, mais sans la moindre lourdeur et doté d’une salinité, qui le rend très digeste. Et cette irrésistible sensation de plénitude en finale... Vraiment, à 20 $ et des poussières, faites-en provision.

Santé! Salud!