Vers un deuxième titre pour les Chiefs

Avant la saison, dans ces pages, je tentais comme chaque année de jouer les devins en prédisant le couronnement des Chiefs au Super Bowl 54. À un mois du grand match, pas le droit de sauter la clôture, même si les Ravens exercent un fort pouvoir d’attraction.

Les Ravens ont tellement dominé la compétition qu’il est naturellement tentant de succomber aux charmes qu’ils ont à offrir.

Après tout, ils ont explosé le record de verges au sol que les Patriots détenaient depuis 1978, avec une récolte écrasante de 3296 verges. Ils misent sur l’athlétique quart-arrière Lamar Jackson, qui sera pratiquement élu à l’unanimité à titre de joueur le plus utile de la dernière saison. Ils comptent aussi sur une défensive féroce qui loge au troisième rang dans le circuit avec une moyenne avare de 17,6 points accordés par match.

Bref, pour toutes sortes de raisons, les Ravens constituent un choix attrayant, voire addictif. Dans ce contexte, il faut énormément de force pour maintenir le cap malgré cet irrésistible élan d’une équipe qui a tout pour elle.

Mais en 2020, époque où la loyauté représente une valeur qui se perd, le moment est tout désigné pour renouveler mes vœux à l’égard des Chiefs.

Il est trop facile d’oublier qu’il y a un an à peine, c’est bien cette équipe, aujourd’hui regardée de haut, qui était vue comme la tombeuse parmi toutes les tombeuses. Ce n’était pas Lamar Jackson, mais Patrick Mahomes, qui étalait ses prouesses à tout vent.

Malgré une défensive atroce à ses côtés, le jeune quart-arrière était passé à un cheveu d’amener les siens à la terre promise.

Les Chiefs, même s’ils ont été moins dominants d’un point de vue offensif, offrent un meilleur équilibre avec une défensive désormais plus que respectable. Ils ont été l’une des deux seules équipes qui ont fait trébucher les Ravens cette saison. Au sens prophétique du terme, j’ai uni ma destinée à eux cet été en leur promettant gloire et Super Bowl. Changer maintenant, si près du but, pour la saveur du moment serait un péché capital.

Comme représentants de l’autre conférence, la nationale, j’avais choisi les Eagles. Ils sont encore dans le coup, mais leur usure prématurée me force à me tourner plutôt vers les 49ers. Le partisan de football en moi salive à l’idée de voir les Saints et le vétéran Drew Brees obtenir une nouvelle opportunité. Mais c’est l’analyste pragmatique qui statue.

RETOUR SUR LES PRÉDICTIONS

Parlant de prédictions, comme chaque année, le sens du devoir m’impose de revenir sur tous mes choix de début de saison. Ce serait trop facile de taire ses erreurs à jamais et de souffler dans sa trompette pour quelques bons coups.

Dans la conférence américaine, ma boule de cristal ne m’a pas trompé pour la présence en séries des Patriots, Texans et Chiefs en séries.

Je n’ai toutefois pas vu venir le déclin soudain des Chargers, l’ignominie des Browns et les blessures qui ont changé la donne pour les Steelers.

Surtout, je m’en confesse, je ne croyais pas en Lamar Jackson pour transporter les Ravens en séries. Toute séance d’autoflagellation n’y changera rien.

Dans la conférence nationale, j’ai vu juste pour les Eagles, Vikings et Saints en séries. J’avais entrevu l’ascension des 49ers, mais jamais à ce point. Les autres qualifiés que sont les Packers et Seahawks ont malencontreusement échappé à mon radar supposément infaillible.

Et puisqu’une nouvelle année est synonyme de résolutions, en voici une : pour mes prédictions de la saison 2020, je ne me tromperai plus. Ou si peu...