Vidéo Vox Pop: Des résolutions financières pour 2020?

Maintenant qu’on est plein de tourtière et saturé de small talk avec notre famille éloignée, il est temps de penser aux résolutions.

Chez Porte-monnaie, on parle d’argent à longueur d’année, donc on s’est dit qu’on irait voir les gens dans la rue pour faire un bilan de 2019 et parler de leurs objectifs financiers pour 2020.

Peu importe tes résolutions, on a des solutions à portée de main!

Si tu veux commencer à suivre un budget, voici nos critiques des meilleures apps pour y parvenir.

Une garde-robe plus écoresponsable? On a des astuces pour ça aussi!

Pour sabrer des dépenses inutiles, voici quelques achats à reconsidérer.

Tu souhaites découvrir le monde sans trop dilapider tes économies? Ça tombe bien, on a préparé un texte là-dessus!

Enfin, voici ce que tu dois savoir pour améliorer ton dossier de crédit en 2020.

Bonne année!