AUBIN, Réal, CSV





Le père Réal Aubin, clerc de Saint-Viateur, est décédé à l'hôpital de Joliette, le 1er janvier 2020, à l'âge de 92 ans, dans sa 71e année de profession religieuse et sa 67e année de sacerdoce.Né à Saint-Norbert, le 28 décembre 1927, le père Aubin a émis ses premiers voeux le 15 août 1949 et a été ordonné le 30 mai 1953.Après son ordination, le père Aubin a suivi un programme de formation en sciences à l'Université de Montréal (1954-1957) et devint par la suite professeur de chimie au Séminaire de Joliette. En 1964, il est nommé directeur des études, puis en 1967, il est élu vicaire général de la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur et se rend à Rome où il demeure pendant 5 ans. De retour au Québec en 1973, il poursuivra sa carrière d'éducateur pendant une vingtaine d'années, d'abord au Séminaire de Joliette, puis à l'Académie Antoine-Manseau. Pendant les années de sa retraite, il a continué à assurer divers services dont celui de secrétaire du conseil provincial. En 2009, il se rend à notre infirmerie du Centre Champagneur où il est demeuré jusqu'à son décès.Outre sa famille religieuse, le père Aubin laisse dans le deuil Claire Aubin, Jeanne Aubin (Normand Giroux), (Louise Durand), Gisèle Aubin, Rollande Aubin, Solange Aubin (Claude Bonneville), Jean-Marie Aubin (Monique René de Cotret), Marie-Andrée Aubin (Richard Rivest), Marie-Thérèse Aubin et de nombreux neveux et nièces.Le père Réal Aubin sera exposé à la:132, RUE SAINT-CHARLES NORDJOLIETTE QC450-756-4568le mardi 7 janvier de 19 h à 21 h; une célébration de la Parole aura lieu à 19 h 30. Les funérailles seront célébrées au même endroit,