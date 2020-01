C’est la fin pour Bacary Sagna à Montréal

Le défenseur Bacary Sagna a confirmé sur les réseaux sociaux dimanche qu’il ne reviendra pas avec l’Impact de Montréal cette année.

L’athlète de 36 ans ayant précédemment évolué avec Arsenal (2007-2014) et Manchester City (2014-2017) avait été embauché par le Bleu-Blanc-Noir en 2018. Au cours de la dernière campagne, il a inscrit un but et trois mentions d’aide en 26 parties de la Major League Soccer (MLS), passant 2180 minutes sur le terrain. Son contrat était échu depuis la fin de la saison.

«On dit souvent que toute bonne chose a une fin. Je suis assez reconnaissant pour dire que je fus chanceux de découvrir la MLS avec toi, l’Impact de Montréal. Merci. Place au prochain chapitre, maintenant», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

En 35 matchs de la MLS, Sagna a totalisé 2990 minutes de jeu.

La formation montréalaise amorcera son camp d’entraînement le 14 janvier.