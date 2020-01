Comment protéger notre fille sans l’étouffer?

Notre fille âgée de 16 ans, légèrement en avance comparativement à ses camarades, a accédé au collégial en septembre dernier. Cet atterrissage chez les grands a provoqué chez elle une maturation accélérée qui l’a transformée. Et, subitement, elle se prend pour une jeune femme. Le problème, c’est qu’elle s’est mise en même temps à s’intéresser aux garçons, ce qui dérange mon mari. Craintif, il lui refuse toutes permissions demandées, et ça crée des conflits qu’on n’avait pas vécus avant avec elle. Comment rassurer le père en ne brimant pas notre fille ?

Maman poule

Le plus négatif serait de vous braquer pour étouffer toute velléité d’émancipation chez elle. Informez-la avec franchise et précision des choses de l’amour et de la sexualité, et montrez-vous ouverts à l’accompagner dans cette nouvelle étape de sa vie.