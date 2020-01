De la neige prévue à tous les jours... ou presque

Les Québécois goûteront à nouveau à la neige au cours de la prochaine semaine après le cocktail météo du Nouvel An, mais sur une base quasi quotidienne et en quantité plutôt limitée.

Si la nouvelle année a été lancée avec une deuxième bonne bordée de l’hiver, le mois de janvier ne s’annonce pas nécessairement à l’image du Nouvel An.

Des accumulations de neige variant entre un et cinq centimètres sont attendues jusqu’à mercredi tant à Montréal qu’à Québec. Des températures relativement douces devraient accompagner ces timides précipitations.

«Il y aura plusieurs perturbations dans la province. Il y aura souvent des ondes de neige qui vont traverser le Québec, mais chaque événement va se limiter à moins de cinq centimètres», indique le météorologue d’Environnement Canada, Antoine Petit.

Tempête évitée

Une dépression un peu plus importante devrait effleurer le Québec jeudi et vendredi. Si les prévisions laissaient d’abord entrevoir une possible tempête, le phénomène météorologique a finalement bifurqué vers les Maritimes.

«Ça a l’air un peu moins important que ce qu’on entrevoyait dans les derniers jours», glisse M. Petit, qui entrevoit jusqu’à dix centimètres de neige pour certaines régions, dont Québec, et des vents allant jusqu’à 70 km/h pour l’est de la province.

Les précipitations seront les bienvenues afin de rallier une saison hivernale s’approchant de la normale, alors que l’hiver 2019-2020 accuse un léger retard en comparaison des moyennes d’accumulations à pareilles dates.

«On est sous la moyenne, mais pas beaucoup. Il ne faut pas oublier que le mois de novembre a été neigeux. On a l’impression d’être beaucoup sous la moyenne, mais c’est quand même près des normales. C’est dû aux redoux qui ont fait fondre la neige. Ça a été difficile de conserver le couvert de neige», explique M. Petit, précisant que ce déficit de neige ne touche pas les régions à l’extérieur de la vallée du Saint-Laurent.

«Le temps est très doux pour un début de janvier, mais on ne sera pas trop au-dessus des normales saisonnières pour les prochains jours, autant en termes de précipitations que de température», poursuit-il.

Pas anormal

Selon le météorologue, le Québec aura donc droit à un mois de janvier «relativement doux», loin des grands froids des dernières années. «Pour le mois de janvier, on pourrait s’attendre à des températures plus froides, mais ce n’est pas un modèle anormal», juge-t-il.

L’hiver s’installe en douceur

Précipitation totale de neige en date du 3 janvier

2020 : 73 cm

2019 : 124 cm

2018 : 82 cm

2017 : 128 cm

Moyenne de température en décembre

2019 : – 7,1 °C

2018 : – 9,5 °C

2017 : – 11,7 °C

2016 : – 8,5 °C

Source : Environnement Canada