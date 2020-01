Des élèves du secondaire pour faire rouler un bar laitier

BAIE-COMEAU | Un bar laitier de la Côte-Nord n’aurait pas pu célébrer ses trois années d’existence s’il n’avait pas employé majoritairement des élèves du secondaire.

Depuis que Frank Tremblay a acheté le bar laitier Le Frigo, à Baie-Comeau, en avril 2016, 85 % de sa main-d’œuvre saisonnière provient des écoles secondaires avoisinantes.

« Quand j’ai engagé au début, c’était surtout des jeunes du secondaire qui étaient disponibles », dit-il en ajoutant qu’il apprécie cette main-d’œuvre qui rend l’ambiance plus « dynamique ».

Cette année, 14 des 16 jeunes femmes au travail entre mai et août étaient issues des deux écoles secondaires avoisinantes. La plus jeune d’entre elles est âgée de 14 ans.

Megane Michaud avait 13 ans quand elle a commencé à travailler pour son père, Frank Tremblay, dès l’achat du commerce.

Maintenant en cinquième secondaire, elle s’occupe de gérer les horaires, de faire les commandes et de former les nouveaux employés. Au fil des ans, ses études ont pris de plus en plus de place, l’obligeant à mieux jongler avec son horaire.