Des organismes réclament des règles plus strictes

En ce début d’année, certains locataires redoutent la demande d’augmentation de leur propriétaire. C’est notamment le cas à Québec, où le prix moyen pour un logement avec deux chambres est le plus élevé dans la province.

La mise à jour par la Régie des critères d’augmentation de loyer au Québec doit être publiée d’ici environ deux semaines. Or, un propriétaire n’est pas tenu de respecter la suggestion de la régie. Si la demande est trop élevée, c’est au locataire de porter plainte.

Toutefois, dans un quartier comme Limoilou où le taux d’inoccupation est aussi bas qu’à 3 %, il peut être difficile de refuser, selon le Bureau d’animation et information logement du Québec métropolitain (BAIL).

«Pour éliminer l’ensemble des aléas du processus de fixation de loyers, on demande qu’il y ait, dans un premier temps, un registre des loyers et dans un deuxième temps, que la Régie du logement amène un contrôle universel et obligatoire de l’ensemble des logements privés au Québec. Là, on aurait des augmentations justes pour l’ensemble des locataires», a expliqué Nicole Dionne, coordonnatrice du BAIL.

Dans le même ordre d’idées, la semaine dernière, Québec solidaire a interpellé la ministre de l’Habitation, Andrée Laforest, de renforcer les pouvoirs de la Régie du logement.