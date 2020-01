Enfin guéri après 740 jours de traitements

Un adolescent de Cap-Santé recommence à savourer la vie après avoir surmonté une leucémie, un diagnostic qui est survenu trois ans après une autre épreuve, la mort tragique de son père.

La famille de Justin Germain, 13 ans, avait tout pour être heureuse. Elle était unie et chacun des membres était en excellente santé. Une tragédie est venue assombrir son quotidien, quand le père de famille Simon Germain est décédé de façon tragique, le 3 septembre 2013.

L’homme a péri noyé dans le fleuve Saint-Laurent, qui borde la petite municipalité de Cap-Santé.

« Nous avons mis deux grosses années à essayer de nous remonter, et au moment où l’on commençait à s’en sortir, Justin est tombé malade », raconte la mère, Catherine Blackburn.

Elle se souvient très bien de la journée où tout a basculé une seconde fois.

« C’était une belle journée de mai, en 2016. Justin avait eu une journée active. En fin de journée, il m’a dit qu’il avait mal aux mains », raconte Mme Blackburn.

Le lendemain, la douleur était plus intense, et les mains de Justin étaient figées. Ils sont allés voir un médecin qui s’est inquiété de petits picots rouges sur les mains de Justin et les a référés au CHUL.

Le pire scénario

« En 48 heures, Justin a perdu l’usage de ses mains et de ses jambes. C’est allé très vite. On a su que c’était une leucémie lymphoblastique aiguë, et les traitements de chimio ont commencé trois jours après », se souvient la mère de famille.

« Quand j’ai appris que j’avais un cancer, je n’ai pas trop réagi », raconte Justin. Il savait que c’était grave, mais connaissait peu cette maladie.

La mère de Justin estime qu’il a eu le pire scénario de leucémie, mais que son pronostic de rémission complète était quand même de 95 %. Par-dessus le marché, il a également souffert d’une pancréatite, qui l’a de nouveau plongé dans une souffrance intense. « On est passé proche de le perdre », poursuit Mme Blackburn.

Garder le moral

Elle tient à souligner le soutien de Leucan, sans qui le combat de Justin aurait été plus pénible.

Après de longs séjours dans les hôpitaux, 740 jours de traitements incluant une hospitalisation de cinq mois, Justin savoure enfin sa vie d’adolescent.

Tout le long de la maladie, il a gardé le moral et l’espoir de mettre K.-O. sa leucémie.

« Je faisais des métaphores avec des rouleaux de papier de toilette. Le petit carré de papier était le risque de mourir et je déroulais le reste en me disant que c’était ce que j’avais devant moi pour m’en sortir », confie-t-il. Il a également confié à sa mère que c’était elle, son courage.

La petite famille a célébré la fin des traitements en faisant le tour de la Gaspésie en roulotte, le rêve de Justin, l’été même de la fin de ses traitements.

« À notre retour, j’ai rencontré quelqu’un, et avec une famille recomposée, ça bouge dans la maison. C’est le fun, il y a de la vie », termine Mme Blackburn.

Leucémie lymphoblastique aiguë